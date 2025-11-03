O Όμιλος ΑΒΑΞ ζητά Μηχανικό Ασφαλείας για έργα φυσικού αερίου στο Αγρίνιο

Μηχανικό Ασφαλείας για έργα φυσικού αερίου αναζητά ο Όμιλος ΑΒΑΞ στο Αγρίνιο.

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

Αναζητούμε:

Μηχανικό Ασφάλεια για έργα φυσικού αερίου στο Αγρίνιο

Αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος έργου

Συντονιστής διαδικασιών δανειοδότησης

Επίβλεψη εργασιών στο πεδίο

Εκπαίδευση προσωπικού

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Πολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ ΤΕΙ

Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Πολύ καλή χρήση H/Y σε προγράμματα MS Office & AUTOCAD

Άδεια Οδήγησης

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2)

Άριστη Γραπτή και Προφορική επικοινωνία

Οργανωτική και Κριτική Ικανότητα

Ομαδικό πνεύμα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης για έναν ικανό επαγγελματία που επιδιώκει ανάπτυξη και αναγνώριση στο πλαίσιο μιας δυναμικής πολυεθνικής εταιρείας.

Κάνε αίτηση τώρα: https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/88ew