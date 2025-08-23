Ο Νίκος Οικονομόπουλος απογείωσε το Lake Party Τριχωνίδας
Ξεσήκωσε το κοινό ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Lake Party Τριχωνίδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου, χαρίζοντας μια βραδιά γεμάτη ένταση.
Το μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ συγκέντρωσε πολυάριθμο κοινό από την Αιτωλοακαρνανία αλλά και από πιο μακριά, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο δίπλα στη λίμνη Τριχωνίδα για να απολαύσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.
Η διοργάνωση του Lake Party, πιστή στο ραντεβού της, απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι αποτελεί θεσμό για την Αιτωλοακαρνανία, συνδυάζοντας τη μουσική με το μοναδικό φυσικό τοπίο της λίμνης και προσφέροντας αξέχαστες στιγμές διασκέδασης.
Δείτε φωτογραφίες: