Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρέα... με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο

Στο Δρομοκαΐτειο βρέθηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εκτενώς ασχολήθηκε με την πρόσφατη περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη Δρομοκαΐτειο ο Νίκος Ευαγγελάτος στη σημερινή (25/8) πρεμιέρα της εκπομπής Live News για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο γνωστός δημοσιογράφος φιλοξένησε τον δικηγόρο του τραγουδιστή και επιχείρησε να ρίξει φως στην υπόθεση που συζητήθηκε έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες.

Εκτός από το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις μαρτυρίες, ο Νίκος Ευαγγελάτος εμφανίστηκε σε ακόμα μια 3D απεικόνιση, που ήδη συζητείται έντονα στα social media. Τι συνέβη; Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Πηγή: parapolitika.gr