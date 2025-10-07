Ο Νίκος Ευαγγελάτος στον «κρατήρα» στις Φυτείες Ξηρομέρου

Άνοιξε η γη μέσα στα σπίτια στις Φυτείες Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κρατήρας και ο Νίκος Ευαγγελάτος εξηγεί τον τρόπο που συνέβη αυτό με τον γνωστό τρόπο του και την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης

Μάλιστα, τεχνικό κλιμάκιο κλήθηκε στο σημείο για να εκτιμήσει τις διαστάσεις του επικίνδυνου γεωλογικού φαινομένου που παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης (7.10.25) και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία

Η εκπομπή Live News και ο Νίκος Ευαγγελάτος αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει πως άνοιξε ο κρατήρας, ενώ ως είθισται ο κ. Ευαγγελάτος μεταφέρθηκε στις Φυτείες με τον τρόπο που αυτός ξέρει και έχει κερδίζει τους τηλεθεατές γίνοντας πολύ συχνά viral!