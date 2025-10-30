Ο Νίκος Δένδιας άνοιξε κερκόπορτα για την υποχρεωτική στράτευση των γυναικών

Αντίστροφη μέτρηση για την εθελοντική στράτευση των γυναικών, όπως ανέφερε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας το σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μία μονάδα εθελοντριών σε πρώτη φάση.

«Ξεκινάμε το 2026 την εθελοντική στράτευση γυναικών. Θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα 100, 150 εθελοντριών, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις γυναίκες ακόμα περισσότερο με τις Ενοπλες Δυνάμεις, διότι στα επαγγελματικά μας στελέχη είμαστε αρκετά καλά. Το 17% των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι γυναίκες. Είμαστε περίπου στον μέσο όρο του παγκόσμιου δείκτη», δήλωσε ο υπουργός, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

«Πρέπει όμως να πάμε και ένα βήμα παραπέρα ώστε να δημιουργηθεί η υποδομή αλλά και η αντίληψη και η κουλτούρα, εάν ποτέ χρειαστεί, οι γυναίκες να μπορούν να υπηρετήσουν δίπλα στους άντρες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εγχείρημα και διευκρίνισε ότι θα υπάρξει ειδικό στρατόπεδο για την εθελοντική μονάδα.

«Αυτό λοιπόν ξεκινάμε, νομίζω ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας θα το αγκαλιάσει με ενθουσιασμό. Και ξαναείπα, έχουμε φτιάξει, συνεχίζουμε σε αυτό, ένα ειδικό στρατόπεδο, πάμε σιγά σιγά, αλλά είναι κάτι το οποίο με γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία. Οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στις Ενοπλες Δυνάμεις, και το κάνουν ήδη», υπογράμμισε.

Πηγή: kathimerini.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi