Ο Ναός του Στρατίου Διός: Ιερό των Ακαρνάνων στις όχθες του Αχελώου

Απορίας άξιον ουχί μόνον δια τουρίστες εισαγόμενους αλλά και για εντόπιους Νεοέλληνες συμπολίτες μας, που ευρίσκεται το εν λόγω Ιερόν των Ακαρνάνων, μέρες που είναι και αν υπάρχει, κάποια σήμανση, ταμπέλα δηλαδή να οδηγεί εις αυτόν.

Διαβεβαιώνω λοιπόν, εν ετει σωτηρίω 2025, στους ευγενείς και ευλαβικούς επισκέπτες, ότι ευτυχώς που δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση (ευκρινές μονοπάτι ή δρόμος) προς τον χώρο του αρχαίου Ναού των Ακαρνάνων, μιας και ο περιβάλλων χώρος του είναι γεμάτος από ξερά βάτα, απροσπέλαστος(επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία). Όχι δεν είναι Τοσκάνη, Terra Mediteranea είναι, ingognita για αρκετούς.

Έτσι δε με αυτό το τρόπο διατηρείται αιώνια η γκρίζα πατίνα στα δομικά υλικά του ημιτελούς Ναού, όπως μας τα άφησαν εδώ και περίπου 2500 χρόνια οι πρόγονοί μας.

Για να μην χαθεί κάποιος επισκέπτης επισυνάπτω και τις γεωγραφικές συντεταγμένες όπου ευρίσκεται ο Ναός, που είναι, 38°40′16.190″N, 21°18′40.561″E.

Παραθέτω επίσης και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορικότητα του Ναού:

Η ανέγερση τουΝαού ξεκίνησε το 321 π.Χ. αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, πιθανώς λόγω μαχών κατά των Αιτωλών. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πρωτοελληνιστικά κτίσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ήταν δωρικού ρυθμού, με κορινθιακούς κίονες στο σηκό. Εκτός από αυτόν τον συνδυασμό αρχιτεκτονικών τάξεων, το μνημείο παρουσιάζει αρκετές ακόμη δομικές και σχεδιαστικές καινοτομίες.