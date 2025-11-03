Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
O ναός του Οσίου Δαυίδ εν Ευβοία Ναυπάκτου

O ναός του Οσίου Δαυίδ στην πόλη της Ναυπάκτου είναι δημιούργημα του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και ολοκληρώθηκε επί ημερών Ιερόθεου

Βρίσκεται δυτικά της πόλης της Ναυπάκτου στο προαύλιο χώρο του ομώνυμου μορφωτικού -ερευνητικού κέντρου της Μητρόπολεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Πρόκειται για δημιούργημα του μακαριστού Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου (και μετέπειτα Μαντινείας και Κυνουρίας) Αλεξάνδρου (1984-1995, 1995-2023), που ολοκληρώθηκε επί των ημερών του νυν Μητροπολίτου Ιεροθέου, ο οποίος τέλεσε και τα εγκαίνια του ναού στις 25 Μαϊου 2024. Πανηγυρίζει, τέλος,την 1η Νοεμβρίου

