Ο Ναός του Αποστόλου Θωμά στο Αγρίνιο - Μία απ' τις νεότερες ενορίες της πόλης

Αφιέρωμα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Θωμά στο Αγρίνιο, μία απ' τις νεότερες ενορίες της χριστιανικής πίστης και πνευματικής ζωντάνιας της πόλης.

Ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 70 και εγκαινιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2015 και θεμελιώθηκε το 1975 απ' τον αείμνηστο πρώην Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεόκλητο.

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ’ αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε τον Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός.

Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και είπε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και Ινδούς. Στην Ινδία συνελήφθηκε από τον βασιλιά Μισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι, αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι’ Αυτόν.

Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Θωμά Αγρινίου, εγκαινιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2015 απ' τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμά και πανηγυρίζει την Κυριακή του Αντίπασχα (του Θωμά) και στις 6 Οκτωβρίου.

Το βίντεο αφιέρωμα στο ναό