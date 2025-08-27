Ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας στο επίκεντρο του κόσμου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

Στο επίκεντρο του κόσμου ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, καθώς φιλοξενεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης με περισσότερους από 100 αθλητές από 28 χώρες.

Από τις 5 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο Μύτικας γίνονται το κέντρο της παγκόσμιας καταδυτικής κοινότητας, φιλοξενώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης. Πρόκειται για μια διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 100 αθλητές παγκόσμιας κλάσης, από 28 χώρες.

Η επιτυχία του πρωταθλήματος αναμένεται να καθιερώσει τον Μύτικα ως αναγνωρισμένο σημείο καταδυτικού τουρισμού, δημιουργώντας προοπτική ώστε κάθε χρόνο η περιοχή να φιλοξενεί, πέρα από τους αγώνες, προπονητικά καμπ, σχολεία άπνοιας και πλήθος συνοδών δραστηριοτήτων για έξι μήνες.

Ο Δήμος Ξηρομέρου, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση και τη Diving Greece, έχει ως στόχο να προβάλει διεθνώς τον τόπο, να καταστήσει τον Μύτικα επώνυμο καταδυτικό προορισμό και να εντάξει την περιοχή στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη με σημαντική προστιθέμενη αξία.

Συμμετοχές από όλο τον κόσμο

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή χώρες όπως: Ιταλία, ΗΠΑ, Αγγλία, Τουρκία, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ουκρανία, Κατάρ και πολλές ακόμη, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του Πρωταθλήματος, το οποίο φέρνει το βλέμμα της παγκόσμιας καταδυτικής κοινότητας στον Μύτικα.

Ο Δήμος Ξηρομέρου και η Οργανωτική Επιτροπή καλωσορίζουν αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες σε μια διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό με τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία του τόπου.