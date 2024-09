Ο μυθικός επικοντιστής Μόντο Ντουπλάντις έτρεξε τα 100 μέτρα σε 10:37

Ο Μόντο Ντουπλάντις θυμήθηκε τα... νιάτα του και νίκησε σε κούρσα 100 μέτρων τον 400άρη Κάρστεν Βάρχολμ

Σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ ξανά και ξανά, έχει περάσει τα 6μ.25 και έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης, όμως ο Μόντο Ντουπλάντις δεν είναι απλά ένας μυθικός επικοντιστής, αλλά ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλητισμού γενικότερα.

Το βράδυ της Τετάρτης (4/9) ο Σουηδός συμμετείχε σε μία ιδιαίτερη κούρσα, καθώς έτρεξε 100 μέτρα στη Ζυρίχη με αντίπαλο τον 400άρη Κάρστεν Βάρχολμ.

Εννοείται πως τον νίκησε, με το εκπληκτικό 10.37 να αποδεικνύει αυτό που αναφέραμε.

Ότι είναι ένας πραγματικά μοναδικός αθλητής.

10.37! MONDO DUPLANTIS TAKES DOWN KARSTEN WARHOLM IN THE 100M EXHIBITION RACE IN ZURICH.

10.47 FOR WARHOLM IN SECOND.

Full broadcast replay here ➡️ https://t.co/tiV2ZWlxpm pic.twitter.com/gRSB8Mw20w

— CITIUS MAG (@CitiusMag) September 4, 2024