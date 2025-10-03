Ο Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - «Ήρθα να του συμπαρασταθώ»

Τον Πάνο Ρούτσι, που διανύει τη 19η ημέρα απεργίας πείνας, επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο γνωστός ηθοποιός, που δικάζεται στις 8 Οκτωβρίου για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη, αφού πήγε γλυκά στους ιδιοκτήτες των ΙΧ που διέλυσε, μετέβη στο Σύνταγμα και συνομίλησε με τον πατέρα του Ντενίζ Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

«Ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή, αλλά η Δέσποινα δεν μπορούσε να έρθει γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να συμπαρασταθώ σ' αυτόν τον άνθρωπο, που διεκδικεί το αυτονόητο και θέλει να δει πώς πέθανε το παιδί του», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στους δημοσιογράφους.

Σε εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι -Αρνήθηκε να νοσηλευθεί

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως, παρά τη σύσταση των γιατρών, αρνήθηκε την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση των γιατρών του Πάνου Ρούτσι:

«Σε ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας παρακολούθησης του κ. Ρούτσι, αναφέρεται:

Για τον κ. Ρούτσι Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα).

Ο κ. Ρούτσι, που παρακολουθείτε καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερειακής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδα, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νίκαιας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει να εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απολέσει 10 κιλά σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί στο 8.9% του αρχικού σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη και ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης, αρνείται να νοσηλευθεί.

Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του».

Πηγή: iefimerida.gr