Ο Μπας Ντοστ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο Άλκμααρ – Ναϊμέγκεν

Λίγο πριν ολοκληρωθούν το 90λεπτό του αγώνα Άλκμααρ – Ναϊμέγκεχ για την 10η αγωνιστική στην Eredivisie -και με το σκορ στο 1-2 ο Μπας Ντοστ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που έτρεχε στο χώρο του κέντρου.

Αμέσως, όλοι οι παίκτες έτρεξαν από πάνω του για να τον βοηθήσουν, ενώ σχημάτισαν ένα κυκλικό τοίχος, για να μην μπορέσουν οι κάμερες να δείξουν κάποιο στιγμιότυπο.

Οι γιατροί των δύο ομάδων έτρεξαν στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγα λεπτά ο Μπας Ντοστ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, υψώνοντας το χέρι, στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα.

🚨🇳🇱 Bas Dost (34) suddenly collapsed during AZ Alkmaar – NEC Nijmegen!

Doctors quickly took care of him.

He left the pitch on a stretcher and was seen moving 🙏 pic.twitter.com/NLIXBjFs3I

— PITCH. (@PITCH_on_X) October 29, 2023