Ο Μπάιντεν ξεκίνησε ακτινοθεραπεία για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη

Σε ακτινοθεραπείες υποβάλλεται ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν για τον επιθετικό καρκίνο στον προστάτη που αντιμετωπίζει.

«Στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρώην Προέδρου στο CNN.

Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.

Ο Τζο Μπάιντεν όταν είχε γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας του είχε πει ότι αντιμετώπιζε τον καρκίνο με ένα σχήμα χαπιών.

Πριν ένα μήνα ο Τζο Μπάιντεν έκανε εγχείρηση για καρκίνο του δέρματος

Τον περασμένο μήνα, αναφέρει το CNN, ο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs, μια επέμβαση που γίνεται για την αφαίρεση καρκινικών βλαβών του δέρματος. Σε αυτή τη διαδικασία, αφαιρούνται λεπτά στρώματα δέρματος και εξετάζονται με μικροσκόπιο μέχρι να μην υπάρχουν ορατά σημάδια καρκινικών κυττάρων του δέρματος. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία καρκινικών βλαβών που έχουν επανεμφανιστεί μετά από προηγούμενη θεραπεία, αναπτύσσονται ταχέως ή βρίσκονται σε περιοχές όπως το πρόσωπο, τα χέρια ή τα γεννητικά όργανα.

Το 2023, ενώ ήταν πρόεδρος, ο Μπάιντεν έκανε μια αντίστοιχη αφαίρεση από το στήθος του, η οποία αργότερα βρέθηκε θετική σε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Εκείνη την εποχή, ο Δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ, ο οποίος διετέλεσε γιατρός του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία» και ότι ο Μπάιντεν θα συνέχιζε την «δερματολογική παρακολούθηση». Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του δέρματος. Είναι αργής ανάπτυξης και συνήθως ιάσιμος.

