Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος: Δεν ξεχνάμε την οσιακή μορφή του μακαριστού Κοσμά

Ο Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος που γεννήθηκε στον Κυπάρισσο Τριχωνίδας αναφέρθηκε στον πνευματικό του πατέρα, μακαριστό Κοσμά καθώς έφερε το όνομα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού η μνήμη του οποίου τιμήθηκε στις 24 Αυγούστου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Κινσάσα τέλεσε τρισάγιο για τον μακαριστό Γέροντα του, Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρό Κοσμά και για τον μακαριστό μεγάλο Ιεραπόστολο Αρχιμανδρίτη Κοσμά Γρηγοριάτη που έφεραν το όνομα του αγίου.

Έγραψε ο Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος:

Τα χρόνια περνούν αλλά όλοι εμείς τα πνευματικά του παιδιά δεν ξεχνούμε την οσιακή και αγιασμένη μορφή του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά. Ο π. Κοσμάς που μας ενέπνευσε την Ιεροσύνη, την πνευματική ζωή, τον πνευματικό αγώνα, την μετάνοια, την διακονία στην Εκκλησία και πάνω από όλα την Βασιλεία του Θεού.

Ποιός μπορεί να ξεχάσει τις στιγμές στο Ιερό εξομολογητήριο που ο ίδιος με την στάση σου και τα λόγια του μας παρακινούσε στην πραγματική και αληθινή εξομολόγηση!!! Ο κάθε ένας που βρισκόταν δίπλα του αισθανόταν πως βρισκόταν δίπλα σε έναν Άγιο. Προσωπικά τόσο σε αυτόν όσο και στον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο χρωστάω την Ιεροσύνη μου.

Ήταν δίπλα μου στην εις Επίσκοπον χειροτονίαν μου στο Κάιρο. Να έχω την ευχή του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά που σαν σήμερα (χθες) γιόρταζε τον Άγιο του στην γη ενώ σήμερα χαίρεται μαζί του στον ουρανό. Ζητώ ταπεινά την ευχή του και τις πρεσβείες του για το ιεραποστολικο έργο της Μητροπόλεως Κινσάσας.