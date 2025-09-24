Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στο Σίδνεϊ με την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία

Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας βρέθηκε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός με την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Β’ Παναυστραλιανής Ιερατικής Συνάξεως.

Σε σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας αναφέρεται:

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, νωρίς το πρωί, αφίχθησαν στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ τα μέλη της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας και οι λοιποί υψηλοί προσκεκλημένοι που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Β’ Παναυστραλιανής Ιερατικής Συνάξεως (29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025).

Πέραν των εκπροσώπων της Μητρός Εκκλησίας και της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου, αφίχθησαν επίσης οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Καμερούν κ. Γρηγόριος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) και κ σεπτός μας Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Δείτε φωτογραφίες: