Ο Μίλτος Ζαμπάρας καταγγέλει την υποβάθμιση πέντε δημοτικών σχολείων στην Αιτωλοακαρνανία

Την υποβάθμιση πέντε δημοτικών σχολείων στην Αιτωλοακαρνανία, καταγγέλει ο βουλευτής, Μίλτος Ζαμπάρας, αναφέροντας ότι «με την υποβάθμιση των σχολείων η κυβέρνηση χτυπά τους μαθητές και αδειάζει την ύπαιθρο».

Η ανακοίνωση:

Η απόφαση της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τα τετραθέσια δημοτικά σχολεία σε Στάνο, Παντάνασσα, Μοναστηράκι, Καραϊσκάκη και Ματαράγκα σε τριθέσια αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη δημόσια εκπαίδευση και τις τοπικές κοινωνίες της Αιτωλοακαρνανίας.

«Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αγνοεί προκλητικά τις ανάγκες της περιφέρειας. Η υποβάθμιση των σχολικών μονάδων δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό ζήτημα – είναι ζήτημα επιβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες. Διαλύει τον κοινωνικό ιστό, ενισχύει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και επιδεινώνει το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα», τονίζει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα αυτή την καταστροφική απόφαση. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική στρατηγική απέναντι στο

δημογραφικό, όταν κλείνουμε τα σχολεία των χωριών. Η Παιδεία δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα, είναι το μέλλον του τόπου. Και αυτό το μέλλον δεν χτίζεται με εγκατάλειψη αλλά με στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ζωής στην ύπαιθρο».