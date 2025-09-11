Ο Μιχάλης Στέλιος από το Μεσολόγγι ρίχνεται στη μάχη της «Φάρμας»!

Ο Μιχάλης Στέλιος από το Μεσολόγγι ξεκινά την περιπέτειά του στη «Φάρμα» γεμάτος ενέργεια και πάθος και το βλέμμα στραμμένο στη νίκη. Ο νέος κύκλος του δημοφιλούς reality «Η Φάρμα» ξεκινά με ξεχωριστό Μεσολογγίτικο άγγιγμα και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star. Ανάμεσα στους 22 παίκτες ξεχωρίζει ο Μιχάλης Στέλιος, έμπειρος bartender που εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, αλλά διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Μεσολόγγι, τον τόπο καταγωγής του.

Ακολουθεί το βιογραφικό:

Bartender με πάθος για τη ζωή, ο 41χρονος, Μιχαήλ αγαπά τις νέες προκλήσεις, είναι ανταγωνιστικός και αν βάλει κάτι στο μυαλό του το κάνει! Και στο μυαλό του αυτή τη

στιγμή είναι ένα πράγμα, η νίκη στη Φάρμα και σκοπεύει να τα δώσει όλα για να πετύχει! Αγωνιστικότητα, εργατικότητα, και πάνω απ’όλα ψυχή. Ο ίδιος δηλώνει και σύγχρονος και παραδοσιακός. Αν και είναι κάτοικος Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια, νιώθει περήφανος Μεσολογγίτης, τιμώντας την παράδοση του τόπου του. Και η

Φάρμα είναι για εκείνον ένας τρόπος να επιστρέψει στις ρίζες του. Οι αντίπαλοι του δεν τον τρομάζουν, μάλλον εκείνοι πρέπει να τον φοβούνται. Στη Φάρμα θα λειτουργήσει ως πιστός στρατιώτης, όμως, δεν θα διστάσει να αναλάβει τις ευθύνες στα δύσκολα! Αχίλλειος πτέρνα του; Να εκμεταλλευτεί κάποιος τα συναισθήματα του, αυτό δεν θα το συγχωρέσει.

Δείτε το τρέιλερ για την πρεμιέρα της ΦΑΡΜΑΣ 2025: