Ο Μεσολογγίτης Θανάσης Πουλόπουλος νέος πρόεδρος στην Οδοντιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκλέχτηκε χθες ο Μεσολογγίτης Καθηγητής Στοματολογίας Θανάσης Πουλόπουλος. Μια είδηση που χαροποιεί την κοινωνία του Μεσολογγίου με την οποία διατηρεί άρρηκτους δεσμούς.

Η εκλογή του κ. Πουλόπουλου αναμφίβολα αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση της ακαδημαϊκής του καριέρας και ταυτόχρονα συνεχίζει την μεσολογγίτικη “παράδοση” στο ίδρυμα καθώς στο παρελθόν ένας άλλος Μεσολογγίτης είχε ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε άλλο τμήμα. Αναφερόμαστε στον καθηγητή Βυζαντινολογίας, Βασίλη Κατσαρό.

Ο Dr Aθανάσιος Πουλόπουλος είναι Καθηγητής Στοματολογίας του Τμήματος Οδοντριατρικής του ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοματολογίας, διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Στοματικής-Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής & Ακτινολογίας, και προηγουμένως υπηρέτησε στη βαθμίδα του λέκτορα (1997-2004) του επίκουρου καθηγητή (2004-2013) και του αναπληρωτή καθηγητή (2013-2018).

Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Παθολογία του Στόματος (1993) (Master of Science in Oral Medicine Dental School, University of Bristol, Bristol U.K. με «ειδική διάκριση» Commendation), Πτυχιούχος (1991) και Διδάκτορας (1995) της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διάγνωση των νοσημάτων του στόματος με έμφαση στις προκαρκινικές και νεοπλασματικές βλάβες, η μελέτη της σημειολογίας και συμπτωματολογίας συστηματικών νόσων και συνδρόμων που εκδηλώνονται στη στοματογναθοπροσωπική χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων αδένων).

Συμμετέχει και συντονίζει τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Στοματολογίας που περιλαμβάνουν πολυεπίπεδες ερευνητικές μελέτες με σύγχρονες ιστοπαθολογικές ανοσοιστοχημικές και μοριακές τεχνικές όπως πχ την ανίχνευση του HPV (ιού των ανθρώπινων Θηλωμάτων) σε νοσήματα του βλεννογόνου του στόματος σε προκαρκινικές και νεοπλασματικές παθήσεις.

Από το Εργαστήριο της Στοματολογίας έχουν προέλθει ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων και έχει διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και επιστημονικές διακρίσεις και είναι μέλος σε πολλές διεθνείς (European Association of Oral Medicine, εκπρόσωπος για τη γεωγραφική περιοχή 5, Balkan Stomatological Society γενικός γραμματέας, International Association for Dental Research) και ελληνικές επιστημονικές εταιρείες (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος), ενώ συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Ακόμη συνεργάζεται σε κλινικό και επιστημονικό επίπεδο με διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα, εκτός του Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ.

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει υψηλό αριθμό από δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πολυάριθμες επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Πηγή: messologhinews.gr