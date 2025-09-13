Ο Μεσολογγίτης Νίκος Αλιάγας φέρνει στην Ελλάδα το φωτογραφικό του έργο για πρώτη φορά

Το «πέρασμα του χρόνου» αποτυπώνει ο Μεσολογγίτης Νίκος Αλιάγας, παρουσιάζοντας το φωτογραφικό του έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος σε ένα πρόσωπο μού προκαλούν μια περίεργη αίσθηση» λέει ο Νίκος Αλιάγας περιγράφοντας τη σχέση του με τη φωτογραφία.

«Μια γλυκιά μελαγχολία συνδεδεμένη με το πέρασμα του χρόνου, τόσο μυστηριώδη όσο και το πέρασμα της ύπαρξης». Ο Νίκος Αλιάγας άρχισε να φωτογραφίζει ανθρώπους από φόβο μη δεν τους ξαναδεί, όταν ως μικρό αγόρι βρήκε φωτογραφίες των νεαρών γονιών του σε ένα σκονισμένο κουτί.

Ολα αυτά τα χρόνια ο Νίκος Αλιάγας έχει φωτογραφήσει πολλές διάσημες προσωπικότητες του κόσμου του θεάματος και των τεχνών. Τα έργα του βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, σε καθιερωμένα μουσεία, ιδρύματα και θεσμούς, και πωλούνται σε έγκυρους οίκους δημοπρασιών όπως ο Christie’s. Έχει πραγματοποιήσει προσωπική έκθεση στο διάσημο Studio Harcourt στο Παρίσι και συνεργασίες με το Μουσείο του Λούβρου και το Μουσείο Καλών Τεχνών του Bordeaux.

«Η δοκιμασία του χρόνου» του Νίκου Αλιάγα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Νίκος Αλιάγας, παρουσιάζει το φωτογραφικό του έργο.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος και πολιτισμού στην Πλάκα, ο Νίκος Αλιάγας παρουσιάζει το έργο του, στο πλαίσιο του νέου κύκλου δράσεων του ΑΙΝΟΥ. Τόποι, πρόσωπα και τοπία ανοίγουν έναν διάλογο με την ανθρώπινη ύπαρξη, τον χρόνο και τον χώρο μέσα από τον φακό του, με το συναίσθημα και την ειλικρίνεια να γίνονται μέσο επικοινωνίας με τον θεατή.

Η πιο γνωστή σειρά φωτογραφιών του Αλιάγα φέρει τον τίτλο «Η δοκιμασία του χρόνου» και περιλαμβάνει ασπρόμαυρες εικόνες μεγάλων διαστάσεων, με επίκεντρο το πέρασμα του χρόνου στην ανθρώπινη ύπαρξη. Για την επιλογή του ασπρόμαυρου στις φωτογραφίες του ο ίδιος λέει: «Η ζωή είναι χρώμα, αλλά το ασπρόμαυρο είναι πιο ρεαλιστικό».

«Η ζωή είναι χρώμα, αλλά το ασπρόμαυρο είναι πιο ρεαλιστικό»

Δείτε φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα

Ο Ν. Αλιάγας στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα γαλλικά και εγκαινιάζει τον κύκλο εκδηλώσεων Πνοή Τέχνης (Souffle d’art), που σχεδιάστηκε από τη Βερονίκ Μάγκνες και τη Νίκη Τσιρώνη και υλοποιείται από την Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κύκλος αυτός έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε ζητήματα περιβάλλοντος και πολιτισμού μέσα από το έργο σημαντικών δημιουργών.Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 1970 στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και είναι επίσημος εκπρόσωπος της Europa Nostra στη χώρα.

Το ιστορικό νεοκλασικό κτήριο, όπου στεγάζεται και στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Νίκου Αλιάγα βρίσκεται στον αρχαιότερο επώνυμο γνωστό δρόμο της Ευρώπης, στην οδό Τριπόδων 28, στην Πλάκα.

φωτογραφίες facebook/Nikosnow/photos

Πηγή: iefimerida.gr