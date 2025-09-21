Ο Μεσολογγίτης Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη - "Ήταν δάσκαλος, φρόντιζε τον ηθοποιό"

Τη συνεργασία του με τον Μανούσο Μανουσάκη, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο στα 74 του χρόνια, θυμήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, χαρακτηρίζοντάς τον «δάσκαλο».

Όπως ανέφερε, ο αείμνηστος σκηνοθέτης φρόντιζε ιδιαίτερα τους ηθοποιούς που πρωταγωνιστήσουν στα σίριάλ του. Τα κοντινά πλάνα του, τόνισε ο ηθοποιός, τους έκαναν γνωστούς μέσα σε μια νύχτα.

Μιλώντας για τον Μανούσο Μανουσάκη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:

«Ήταν δάσκαλος ο Μανούσος Μανουσάκης. Φρόντιζε πάρα πολύ τον ηθοποιό. Δηλαδή είχε αυτά τα ωραία τα κοντινά, που έκανε, οπότε μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε γνωστό. Δεν υπήρχαν τότε και 15.000.000 σίριαλ όπως υπάρχουν σήμερα, συν ότι έβλεπαν πολύ περισσότεροι τηλεόραση τότε. Μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε γνωστό, σου έδινε το σπρώξιμο. Τώρα, από κει και πέρα, αν έπεφτες ή πετούσες, ήταν δικό σου θέμα».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε ότι τα χρόνια που πρωταγωνίστησε στα σίριαλ «Μη μου λες αντίο» και «Κρυφά μονοπάτια» του Μανούσου Μανουσάκη ήταν πολύ έντονα, με την πρώτη σειρά να αποτελεί ουσιαστικά την αρχή της καριέρας του. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Το “Μη μου λες αντίο” και τα “Κρυφά μονοπάτια” ήταν δύο χρόνια πολύ έντονα και σε πολύ τρυφερή ηλικία για εμάς τότε. Ήμουν στα ξεκινήματα, στο “Μη μου λες αντίο” ήμουν 21 – 22 χρονών οπότε ο Μανούσος μας ξεπέταξε ουσιαστικά. Όχι την Θάλεια (σ.σ. Ματίκα), που είχε κάνει πριν το σίριαλ με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και ήταν στα πολύ ντουζένια της, αλλά για τον Μέμο (σ.σ. Μπεγνή) και για μένα αυτό ήταν το μεγάλο έναυσμα».

Όσον αφορά στο «Δίχτυ», το τελευταίο σίριαλ του Μανούσου Μανουσάκη, στο οποίο συμμετέχει σημείωσε: «Κάναμε το σίριαλ με τον Μανούσου που το γυρίσαμε πέρυσι, δεν ξέραμε πότε θα προβληθεί και ξεκίνησε χθες με το πρώτο επεισόδιο. Το “Δίχτυ” το οποίο ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δυστυχώς, μας έλειψε πολύ ο Μανούσος αλλά είναι το τελευταίο του σίριαλ και χαίρομαι πολύ που συμμετέχω κι εγώ σ’ αυτό”.

protothema.gr