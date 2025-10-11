Ο Μαζωνάκης προκαλεί «αναστάτωση» ποζάροντας ημίγυμνος στο μπάνιο του

Για ακόμα μία φορά τραβάει πάνω του τα βλέμματα ο Γιώργος Μαζωνάκης, με μία ξεχωριστή φωτογραφία ποζάροντας ημίγυμνος στο μπάνιο του.

Mια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, o Γιώργος Μαζωνάκης, επιστρέφει στα social media με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το μπάνιο του, όπως φαίνεται, στην οποία ποζάρει ημίγυμνος, μόνο με το εσώρουχο του, προκαλώντας πανικό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι φυσικά γνωστός και για το μοναδικό του στυλ, με τα ρούχα τα οποία φοράει να μην είναι τα πλέον… βασικά.

Κάθε του φωτογραφικό project ξεχωρίζει για το πρωτότυπο concept και την προσεγμένη αισθητική, στοιχεία που προσελκύουν πάντα το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία αυτή φωτογραφία λοιπόν δεν αποτελεί και εξαίρεση. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από το story του, η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος ενός γυρίσματος.

Η τολμηρή αυτή φωτογραφία προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους ακόλουθους του Μαζωνάκη, οι οποίοι τον εκτιμούν τόσο ως καλλιτέχνη όσο και προσωπικότητα.

