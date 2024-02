Ο Μάικλ Τζ. Φοξ σηκώνεται από το αναπηρικό αμαξίδιο στα BAFTA και αποθεώνεται από το κοινό

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox) καταχειροκροτήθηκε στα βραβεία BAFTA στο Λονδίνο την Κυριακή, όπου εμφανίστηκε για να παρουσιάσει το τελικό βραβείο της βραδιάς για την καλύτερη ταινία.

Ο Φοξ, ο οποίος διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991 σε ηλικία 29 ετών, ανέβηκε στη σκηνή καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τη βοήθεια ενός συνοδού.

Το κοινό σηκώθηκε αμέσως όρθιο και ο 62χρονος Φοξ ακολούθησε το παράδειγμά του, και στάθηκε όρθιος στηριζόμενος από το αναλόγιο, για να παρουσιάσει τις υποψήφιες ταινίες στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, όπου το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ» ήταν ο μεγάλος νικητής.

«Πέντε ταινίες είναι υποψήφιες σε αυτή την κατηγορία και οι πέντε έχουν κάτι κοινό. Είναι το καλύτερο από αυτό που κάνουμε. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή από πού είσαι, αυτές οι ταινίες μπορούν να μας φέρουν κοντά», είπε συγκινημένος ο Μάικλ Τζ. Φοξ στη σκηνή.

«Υπάρχει λόγος που λένε ότι οι ταινίες είναι μαγικές, γιατί οι ταινίες μπορούν να σου αλλάξουν τη μέρα. Μπορούν να σου αλλάξουν τις προοπτικές σου και μερικές φορές ακόμη και τη ζωή σου», συνέχισε.

Νωρίτερα παρουσιάζοντας τον διάσημο ηθοποιό στη σκηνή του Royal Festival Hall, ο οικοδεσπότης Ντέιβιντ Τέναντ (David Tennant) τον περιέγραψε ως έναν «αληθινό θρύλο του κινηματογράφου».

Ο Φοξ έλαβε τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον σε ηλικία 29 ετών το 1991 και την αποκάλυψε δημοσίως το 1998.Ο Φοξ δημιούργησε το Ίδρυμα Μάικλ Τζέι Φοξ για την έρευνα για τη νόσο Πάρκινσον το 2000 και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του σε πολλές εμβληματικές ταινίες, όπως η τριλογία Back to the Future (Επιστροφή στο Μέλλον – 1985, 1989, 1990), το Teen Wolf, το The Secret of My Success και το Doc Hollywood.

Σύμφωνα με το BBC, η ταινία «Still: A Michael J. Fox Movie» η οποία αφηγείται την ιστορία της ζωής του σε πρώτο πρόσωπο ήταν υποψήφια στη κατηγορία για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ, αλλά το βραβείο απέσπασε το «20 Days In Mariupol».