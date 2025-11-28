Ο λόγος που ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου καταδίκασε απρεπή συμπεριφορά εμπόρου

Την απρεπή συμπεριφορά ενός εμπόρου της πόλης καταδίκασε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση:

Λίγες μέρες πριν από συμπολίτισσα – και την ευχαριστούμε γι’ αυτό – ενημερωθήκαμε για το παρακάτω δυσάρεστο περιστατικό συναλλαγής που συνέβη σε εμπορικό κατάστημα της πόλης:

Συμπολίτισσα λοιπόν που επισκέφθηκε τοπικό κατάστημα για να αγοράσει δώρο για τα παιδιά της διαπίστωσε με το που άνοιξε τη συσκευασία πως κάποιο εξ αυτών ήταν ελαττωματικό. Έπειτα από λίγο επέστρεψε στο κατάστημα και απαίτησε όπως ήταν φυσιολογικό την επιστροφή των χρημάτων της.

Το κατάστημα πολύ κακώς ωστόσο, και κατόπιν εντολής της διεύθυνσης όπως καταγγέλθηκε, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα της ως όφειλε παρά την επιμονή της πελάτισσας, και αντί αυτού πρότεινε την αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο καινούριο.

Η αλλαγή της στάσης του καταστήματος, μετά την παρέμβαση του δικηγόρου της συμπολίτισσας, δεν θεωρούμε ότι αθωώνει τον έμπορο. Πόσο δε μάλλον όταν στα έγγραφα παράπονα και καταγγελίες της συμπολίτισσας οι εξηγήσεις που δόθηκαν θεωρήθηκαν ανεπαρκείς. Διαχρονική θέση του Συλλόγου μας ήταν και είναι ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις ΠΑΝΤΑ υπερισχύει το δίκιο του καταναλωτή έναντι του δίκιου του εμπόρου ( είτε είναι μέλος μας είτε όχι) και πάντα ο Σύλλογός μας στιγματίζει συμπεριφορές που μπορούν να παρέχουν διευκόλυνση σε γενικευμένη δυσφήμιση της αγοράς.

Εάν κάποιο εμπόρευμα είναι ελαττωματικό οφείλει ο έμπορος να λύνει το πρόβλημα με τον συνεργάτη προμηθευτή του και σε καμιά περίπτωση να μην προσπαθεί να το μετακυλήσει στον καταναλωτή.

Το Δ.Σ. καλεί, προσκαλεί και παρακαλεί:

Τους συμπολίτες να ενημερώνουν και να μας γνωστοποιούν περιστατικά όπου δυσαρεστούνται από εμπορικές πρακτικές

Συναδέλφους εμπόρους είτε είναι μέλη σήμερα του Συλλόγου είτε όχι να μην ακολουθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών συμπολιτών μας

Για να σέβονται, εκτιμούν και προτιμούν οι συμπολίτες μας τα τοπικά μαγαζιά οφείλουν και οι έμποροι να συμπεριφέρονται αντίστοιχα. Δεν υπάρχει άλλος σωστός δρόμος.

Τα στοιχεία του καταστήματος, η αλληλογραφία της συμπολίτισσας με τον έμπορο καθώς και η γνωστοποίηση της καταγγελίας της στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Σύλλογό μας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου