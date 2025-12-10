Ο λόγος που η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη δεν έκανε παιδί – «Μου συνέβη ένα τραγικό γεγονός στην εφηβεία»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε η καταξιωμένη ηθοποιός, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, για τον λόγο που αποφάσισε να μην κάνει παιδί.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» την Κυριακή και μίλησε μεταξύ άλλων για την καριέρα της και την αγάπη του κόσμου.

«Μόνο χαρά μπορείς να νιώσεις από την αγάπη του κόσμου, το γεγονός ότι θυμούνται μετά από τόσα χρόνια γεγονότα είναι χαρά και ευθύνη για μένα. Αυτή είναι η δουλειά μας, απευθυνόμαστε τον κόσμο με στόχο να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, να τον βοηθήσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα και να του δώσουμε αφορμή να σκεφτεί ή να συγκινηθεί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάθε του επιλογή έχει άλλη σημασία. Πλέον ξέρω τι μου αρέσει και σε τι θα ήθελα να πάω αλλά από την άλλη σκέφτομαι και το κοινό, μήπως προδώσω αυτόν τον κόσμο αν περιμένει κάτι από μένα», είπε αρχικά η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Και πρόσθεσε: «Μεγαλώνοντας στην Μεταπολίτευση και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο της υποκριτικής, είχα πλήρη συνείδηση το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ σημαντικό, με ένα έργο το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν αφορά σε έναν ναρκισσισμό ή εγωισμό. Είχα πολύ σημαντικούς δασκάλους ήδη από την Δραματική Σχολή.

Ήταν οι ίδιοι φωτεινά ορόσημα, συνέπειας και στάσης ζωής απέναντι στα πράγματα οπότε ήξερα και είχα από την αρχή τα κατάλληλα εφόδια. Μεγάλωσα σε μία γειτονιά πολύ ωραία που βίωσα την αγάπη και από τους ανθρώπους του χωριού και από την οικογένειά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τα social media: «Δεν έχω social media, είμαι “αναλφάβητη”. Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι, αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες. Μπορεί στην αρχή της σεζόν να δω κάποιες σκηνές από τις ελληνικές σειρές, για να δω τι παίζει αλλά και τους φίλους μου».

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τέλος, αποκάλυψε τον λόγο που δεν δημιούργησε τη δική της οικογένεια: «Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο. Δεν έχω κάνει την Έντα Γκάμπλερ πχ αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι. Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες. Ο βασικός λόγος του να μην “κάνω οικογένεια” ήταν κυρίως υπαρξιακός με την έννοια του γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό περιβάλλον μου, που με επηρέασε».

Πηγή: instyle.gr