Ο Λιάγκας αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Δάσκαλε θα σε θυμάμαι πάντα»

Βαθιά συγκινημένος ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε σε ανάρτησή του τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, που υπήρξε δάσκαλός του στη δημοσιογραφία.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε δάσκαλος για πολλούς δημοσιογράφους, ένας από τους οποίος ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον θάνατο του δημοσιογράφου και πολιτικού, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να γράψει στα social media το δικό του αντίο στον άνθρωπο που τον επηρέασε και τον καθοδήγησε στη δουλειά.

Ο Γιώργος Λιάγκας άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε κάποτε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία. Δεν το ξέχασε ποτέ αυτό ο παρουσιαστής.

«Δάσκαλε σ’ ευχαριστώ για την ευκαιρία, σ’ ευχαριστώ για όλα. Ένας χαμογελαστός, καλός και θετικός άνθρωπος έφυγε. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και εκτίμηση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. RIP» έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: newsbeast.gr