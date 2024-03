Ο ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τους 40.000 πόντους καριέρας

Ένα ιστορικό επίτευγμα σημείωσε ο “Βασιλιάς” στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νάγκετς, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 40.000 πόντους καριέρας.

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Λος Άντζελες Λέικερς με 124-114 σε ένα βράδυ που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τους 40.000 πόντους καριέρας.

Ο “βασιλιάς” έφτασε έναν αριθμό που δεν έχει πετύχει κανένας αθλητής στο παρελθόν στο NBA, ωστόσο οι 26 πόντοι (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ) που σκόραρε στο παιχνίδι με τους Νάγκετς, δεν ήταν αρκετοί για τη νίκη της ομάδας του.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-27, 66-58, 89-89, 114-124

ΛΕΙΚΕΡΣ: Χατσιμούρα 23 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΜπρόν 26 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντέιβις 17 (11 ριμπάουντ), Ριβς 19 (3/6 τρίποντα, 14 ασίστ), Ράσελ 17 (2/7 τρίποντα), Ντινγουίντι 3, Πρινς 2, Χέιζ 4, Ρέντις 3

ΝΑΓΚΕΤΣ: Πόρτερ 25 (10 ριμπάουντ), Γκόρντον 18 (9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιόκιτς 35 (1/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπράουν 2, Μάρεϊ 24 (11 ασίστ), Χόλιντεϊ 13 (3/5 τρίποντα), Γουάτσον 7, Τζάκσον, Νάτζι

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ:

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points

— NBA (@NBA) March 3, 2024