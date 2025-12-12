Ο Λαζαρίδης καταγγέλλει την Κωνσταντοπούλου: «Με έλεγε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»

Θύμα λεκτικής επίθεσης κατήγγγειλε ότι έπεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με τον οποίο, τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη».

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε καταγγελία πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν απειλητικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο προχώρησε, το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στη Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε σε βάρος του λεκτική επίθεση. «Επαναλαμβάνω την χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στην Δικαιοσύνη. Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις.

Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Ακόμη, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται συνεχώς έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi