Ο «Larry The Legend» Λαναράς: Ο Ευηνοχωρίτης εκπαιδευτής που τιμά και τιμάται στις Ειδικές Δυνάμεις

Ο «Larry The Legend», Ελευθέριος Λαναράς, ο Ευηνοχωρίτης εκπαιδευτής που τιμά και τιμάται στις Ειδικές Δυνάμεις, συνεχίζοντας να εμπνέει και να καθοδηγεί τους νέους αλεξιπτωτιστές, όπως έκανε και στην πρόσφατη τελετή απονομής πτυχίων του 432ου ΣΒΕΑ.

Χθες, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο Αττικής, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Πτυχίων και Διακριτικών Πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στατικού ιμάντα στους αποφοίτους του 432ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ).

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, Ταξίαρχος Χρήστος Σπανίδης, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ενώ μαζί του ήταν και ο Διοικητής της Σχολής, Αντισυνταγματάρχης Ευάγγελος Σγουράκης.

Οι νέοι αλεξιπτωτιστές παρέλαβαν με υπερηφάνεια τα πτυχία και τις πτέρυγές τους, με το καρφίτσωμα να γίνεται από τον θρυλικό Ανθυπασπιστή Ελευθέριο Λαναρά, γνωστό ως «Larry The Legend», ο οποίος για ακόμη μία φορά επιτέλεσε το καθήκον του με ξεχωριστό τρόπο. Το Ευηνοχώρι, τόπος καταγωγής του, έχει κάθε λόγο να νιώθει περηφάνια για τους κομάντο–αλεξιπτωτιστές που εκπαιδεύει.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απονομή σε μια νεαρή στρατιωτικό, η οποία είχε θέσει ως στόχο να γίνει επαγγελματίας αλεξιπτωτίστρια των Ειδικών Δυνάμεων και να της καρφιτσώσει στο στήθος την Πτέρυγα των Αλεξιπτωτιστών ο Ανθυπασπιστής «Larry The Legend». Το όνειρό της πραγματοποιήθηκε.

Πληροφορίες από 𝑯𝒂𝒇 𝑯𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒊𝒄 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒂𝒕 𝑨𝒊𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 και Panos G. Daskalakis