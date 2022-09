O κυκλώνας Ίαν σάρωσε τη Φλόριντα: Καρχαρίες και βάρκες στη στεριά, μπλακ άουτ, νερά στα τρία μέτρα

Εικόνες καταστροφής σε όλη τη Φλόριντα από το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν, ο οποίος – αν και αποδυναμωμένος – απειλεί και σήμερα με ισχυρές βροχοπτώσεις, επικίνδυνες πλημμύρες και τοπικούς ανεμοστρόβιλους.

Στην κορύφωσή του έφτασε χθες ο κυκλώνας Ίαν, μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, καθώς χτύπησε τις ακτές της νοτιοδυτικής Φλόριντα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια, αφήνοντας 2 εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι και προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Από την κατηγορία επικινδυνότητας 4 που ήταν χθες, πλέον έχει πέσει σε κατηγορία 1, με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων να προειδοποιεί ότι και σήμερα αναμένονται άνεμοι έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις, επικίνδυνες πλημμύρες και τοπικοί ανεμοστρόβιλοι.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven’t experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Το κέντρο του κυκλώνα βρίσκεται κοντά στην πόλη Ορλάντο, ενώ αναμένεται να κινηθεί προς τη βόρεια Φλόριντα, τη νοτιοανατολική Τζόρτζια και την ανατολική Νότια Καρολίνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δείτε timelapse από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας:

Άνθρωποι παγιδευμένοι στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα

Οι αστυνομικές αρχές της Φλόριντα λαμβάνουν κλήσεις από πολίτες που είναι παγιδευμένοι στα σπίτια τους, ενώ ανέφεραν ότι υπήρξαν και δυσάρεστα φαινόμενα λεηλασιών σε καταστήματα και οικίες εν μέσω του κυκλώνα Ίαν.

Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην πόλη Φορτ Μάγιερς. Η Florida Power & Light, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτροδότησης της πολιτείας, προειδοποίησε για «εκτεταμένες ζημιές στην ηλεκτρική υποδομή» και προέβλεψε ότι μέρη του συστήματός της θα πρέπει να επισκευαστούν αφού ο τυφώνας περάσει από την πολιτεία.

Ξεπέρασε τα 3 μέτρα το νερό, καρχαρίες και βάρκες βρέθηκαν στη στεριά

Στη Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, πλάνα που μεταδόθηκαν από το MSNBC εικονίζουν δρόμους εντελώς πλημμυρισμένους και αυτοκίνητα να παρασύρονται από ρεύματα.

Στην πόλη Φορτ Μάιερς, οι πλημμύρες ήταν τόσο μεγάλες που ορισμένες συνοικίες μοιάζουν σαν λιμνοθάλασσες.

Το νερό ξεπέρασε ακόμα και τα 3 μέτρα, είπε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τον όρμο της Τάμπα, όπου τα νερά «τραβήχτηκαν» λίγο πριν φτάσει στη στεριά ο Ίαν με ανέμους που έφταναν τα 241 χιλιόμετρα την ώρα.

Hurricane Ian took all the water out of Tampa Bay because climate change is a hoax and these storms are absolutely not getting stronger, more frequent, and more devastating each year. pic.twitter.com/2uP12gAzin — Andrew Wortman 🏳️‍🌈🇺🇸 (@AmoneyResists) September 28, 2022

Η θάλασσα που βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά έφερε μέχρι και καρχαρίες στους δρόμους του Φορτ Μάγιερς.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers. 🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

Στη στεριά βρέθηκαν και ιστιοπλοϊκά και βάρκες οι οποίες παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα.

BREAKING 🚨 Hurricane Ian is causing massive destruction in Fort Myers, Florida. The surge is to the ceiling of the first story of homes, boats floating around homes VIDEO: Shannon Orlandini pic.twitter.com/Y5iyp6jL3V — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2022

Στην κομητεία Σαρλότ, κοντά στο Φόρτ Μάγιερς, ο σερίφης επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες για να μην κινδυνεύσουν ζωές.

Οι αρχές περιμένουν τώρα να πέσουν και άλλο οι άνεμοι προκειμένου να βγουν να βοηθήσουν τους πολίτες.

𝑾𝒆 𝑪𝑨𝑵𝑵𝑶𝑻 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉: Stay Off The Roads ❌ Stay Indoors✅. TampaPD Officers saw a traffic light 🚦 come crashing down in front of their car in #YborCity. There are live wires down. This is 𝙉𝙊𝙏 the time to venture out. #YourTampaPD #hurricaneian pic.twitter.com/t8pOii18Pf — TampaPD (@TampaPD) September 29, 2022

Στο Πορτ Σαρλότ, το ισόγειο ενός μικρού νοσοκομείου πλημμύρισε, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι «έσκισαν» κυριολεκτικά μέρος της οροφής του κτιρίου. Ακριβώς κάτω από την οροφή, στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, βρίσκεται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – η οποία φυσικά πλημμύρισε και αυτή, αναγκάζοντας προσωπικό και ασθενείς να την εκκενώσουν.

Εν μέσω της κακοκαιρίας, μια βάρκα με 23 Κουβανούς μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά του Key West. Η αμερικανική ακτοφυλακή έχει καταφέρει να βρει μέχρι στιγμής τρεις μετανάστες, ενώ άλλοι τέσσερις κολύμπησαν μόνοι τους σε ένα κοντινό νησί.

«Πολύ επικίνδυνος»

Ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις είπε χθες πως ο Ίαν πιθανόν συγκαταλέγεται στους «ισχυρότερους κυκλώνας που έπληξαν ποτέ τη Φλόριντα».

«Πρόκειται για φαινόμενο για το οποίο θα μιλάμε για χρόνια», είπε από την πλευρά του ο διευθυντής της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS), ο Κεν Γκρέιαμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η διευθύντρια της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφής, η Ντιάν Κρίσγουελ, είπε πως ο Ίαν θα συνεχίσει να είναι «πολύ επικίνδυνος» τις «επόμενες ημέρες».

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

Ταχεία κλιμάκωση

Ο κυκλώνας Ίαν έπληξε την Κούβα την Τρίτη στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους, βυθίζοντας όλο το νησί στο σκοτάδι και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, η συχνότητα των πιο σφοδρών κυκλώνων, με ισχυρότερους ανέμους και σφοδρότερες βροχοπτώσεις, αυξάνεται, όχι πάντως ο συνολικός αριθμός των φαινομένων αυτών.

Για τον Γκάρι Λάκμαν, καθηγητή ειδικευμένο στην ατμόσφαιρα στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, μελέτες έχουν δείξει την «πιθανή σύνδεση» ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο που είναι γνωστό με την ονομασία «ταχεία κλιμάκωση», όταν δηλαδή μια φαινομενικά αδύναμη τροπική καταιγίδα μεταμορφώνεται σε κυκλώνα Κατηγορίας 3, ή ακόμα ισχυρότερο, μέσα σε 24 ώρες, όπως στην περίπτωση του Ίαν.

«Η πλειοψηφία συμφωνεί ότι στο μέλλον θα έχουμε λιγότερες καταιγίδες, αλλά οι μεγαλύτερες θα είναι ακόμη σφοδρότερες», είπε ο επιστήμονας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: kathimerini.gr με πληροφορίες από Associated Press, CNN, Reuters, AFP / Φωτογραφίες: ΑΡ, Reuters

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν τα χάσαμε ποτέ με τον Πάνο Μουζουράκη για να τα βρούμε»