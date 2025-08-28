Ο Κώστας Πιστιόλας ρωτά για την υπόθεση παρακολούθησης στη ΔΕΥΑ

Την υπόθεση παρακολούθησης στη ΔΕΥΑ επιλέγει να φέρει στο επίκεντρο ο Κώστας Πιστιόλας, στην ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Αγρινίου την Παρασκευή.

Ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα επιλέγει να φέρει ο Κώστας Πιστιόλας στην ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την Παρασκευή. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου ζητά να πληροφορηθεί την πορεία της έρευνας σχετικά με το παράνομο καταγραφικό που βρέθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Πράγματι από τον Οκτώβριο του 2023, που είχε αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση παρακολούθησης προκαλώντας σάλο στην τοπική κοινωνία, έχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια και δεν έχει προκύψει καμία εξέλιξη, ενώ είχε μάλιστα υποβληθεί μήνυση από τη ΔΕΥΑ.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα που μεσολάβησε οι τότε διοικούντες τη ΔΕΥΑ για διαφορετικούς λόγους ο καθένας βρέθηκαν εκτός. O μεν Κώστας Κιτσοπάνος, τότε αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ, πλέον είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και ο δε Γιάννης Φαρμάκης, τότε Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, μετακινήθηκε από το δήμαρχο σε αντιδημαρχία, για να παραιτηθεί λίγο καιρό αργότερα.

Πάντως ο Κώστας Πιστόλας σε σχέση με τη ΔΕΥΑ θέτει και άλλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις υπέρογκες καταναλώσεις που εμφανίστηκαν μετά την τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων στο δίκτυο της ΔΕΥΑ, την τιμολογιακή πολιτική, αλλά και τις διακοπές νερού που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορες τοπικές κοινότητες.

Εφημερίδα «Συνείδηση»