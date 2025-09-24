Ο Κωνσταντάρας «βλέπει» ντόπιους ηθικούς αυτουργούς στην επίθεση εναντίον του μέσω Αυστραλίας….

Στη Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι θα καταφύγει ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, μετά την επίθεση που δέχθηκε με σκληρές και υποτιμητικές εκφράσεις μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτοικο Αυστραλίας… που περνά τα καλοκαίρια του στην Αγία Σοφία του Θέρμου.

Ο Δήμαρχος έκανε λόγο ευθεία και βάναυση προσβολή για τον ίδιο και τον οικογένειά του. Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο Σπ. Κωνσταντάρας «βλέπει» ντόπιους ηθικούς αυτουργούς («διαταραγμένα θρασίμια» τους χαρακτηρίζει) πίσω από την ενέργεια αυτή.

Συγκεκριμένα ο Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Νομίζουν ότι θα με κάμψουν τέτοιου είδους χυδαία όντα που συκοφαντούν , βρίζουν και προσβάλλουν με αυτό το βάναυσο τρόπο εμένα και την οικογένεια μου.

Να γνωρίζουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί ότι δεν θα γλιτώσουν. Νομίζει ο (...) από την μακρινή Αυστραλία (διαμένων στην Αγία Σοφία δήμου ΘΕΡΜΟΥ κάθε καλοκαίρι ) ότι θα διαπράττει αδικήματα και θα παραμείνει ατιμώρητος από την δικαιοσύνη.

Οι ντόπιοι ηθικοί αυτουργοί (που όλοι σας γνωρίζετε τα διαταραγμένα αυτά θρασίμια ) και κάθε τοξικός υποβολέας αυτής της αισχρής, χωρίς προηγούμενο, επίθεσης στην οικογένεια μου και σε μένα, σύντομα θα αποκαλυφθούν και η δικαιοσύνη θα τους αποδοθεί».

Υπενθυμίζεται ο Δήμαρχος Θέρμο βρίσκεται ήδη σε δικαστική διένεξη και με την αντιπολίτευση του Δήμου για τα υπονοούμενα που υπήρξαν από την πλευρά της αναφορικά με τη στάση του ιδίου στο ζήτημα με το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»