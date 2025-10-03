Ο Κολυδάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Αιτωλικό: «Θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»

Μια ...κατηγορία μόνο του φαίνεται ότι αποτελεί το Αιτωλικό που με τα πρωτοβρόχια πλημμύρισε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι αν δεν δημιουργηθούν υποδομές λόγω της γεωμορφολογίας της η περιοχή θα συνεχίσει να πλημμυρίζει.

Τι αναφέρει στο κείμενό του ο Θοδωρής Κολυδάς, Διευθυντής Τομέα Υδρομετεωρολογίας και Φυσικών Καταστροφών εργαστηρίου Assist Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Mετεωρολόγος.:

Το Αιτωλικό, με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του, αποτελεί μοναδική περίπτωση στον ελληνικό χώρο.

Χτισμένο πάνω σε νησίδα στο κέντρο της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού–Μεσολογγίου, συνδυάζει στοιχεία παραθαλάσσιου, λιμναίου και ποτάμιου συστήματος.

Κι όμως, αυτή η ιδιαιτερότητα δεν αποτυπώνεται επαρκώς στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ, με αποτέλεσμα ο πραγματικός κίνδυνος να παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένος.

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι μια σχεδόν κλειστή υδάτινη λεκάνη, με περιορισμένη ανταλλαγή νερού προς τον Πατραϊκό Κόλπο.

Όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, οι μεγάλες παροχές του Ευήνου και του Αχελώου καταλήγουν σε αυτήν, αλλά η απορροή προς τη θάλασσα είναι αργή. Έτσι, η στάθμη ανεβαίνει γρήγορα και συχνά προκαλεί πλημμύρες.

Το ύψος της βροχής σήμερα δεν είναι γνωστό, διότι έχει χαλάσει το βροχόμετρο (δείχνει μόνο 0.8 mm), κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

Το Αιτωλικό δεν κινδυνεύει μόνο από την τοπική βροχόπτωση.

Η περιοχή επηρεάζεται από τις παροχές μεγάλων ποταμών (Εύηνος, Αχελώος), την περιορισμένη εκροή της λιμνοθάλασσας, τους ισχυρούς ανέμους που μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη, σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας.

Ένα φαινόμενο μέτριας βροχόπτωσης αλλού μπορεί να περνάει απαρατήρητο, αλλά στο Αιτωλικό, όταν συνδυαστεί με άνεμο ή αυξημένες παροχές ποταμών, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες.

Πώς αποτυπώνεται στα Σχέδια Πλημμυρών;

Τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου της χώρας έχουν καταρτιστεί με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/ΕΚ και εστιάζουν κυρίως σε δύο κατηγορίες:

Στα μεγάλα ποτάμια και τους χείμαρρους,

Στις παράκτιες ζώνες που επηρεάζονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το Αιτωλικό αναφέρεται στα σχέδια του ΥΠΕΚΑ, όμως είναι ένα υβριδικό σύστημα: ούτε κλασικό ποτάμιο, ούτε τυπικά παράκτιο. Η φύση του, ως λιμνοθάλασσα με ιδιαίτερη υδροδυναμική, δεν εντάσσεται εύκολα στα υπάρχοντα μοντέλα. Έτσι, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τις πλημμύρες σχεδόν σε ετήσια βάση, οι επίσημες καταγραφές το αδικούν.

Πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά, το Αιτωλικό υποφέρει και από την ανεπάρκεια των υποδομών. Ο παλιός πολεοδομικός ιστός, τα χαμηλά αναχώματα και τα ελλιπή δίκτυα αποχέτευσης κάνουν την πόλη ευάλωτη. Ακόμα και μέτρια επεισόδια, που αλλού δεν θα είχαν σοβαρές συνέπειες, στο Αιτωλικό μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

Το Αιτωλικό είναι ένα παράδειγμα περιοχής που δεν χωράει στα τυποποιημένα κουτιά των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Οι ιδιαιτερότητές του το καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο και απαιτείται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Η χαρτογράφηση των κινδύνων πρέπει να λάβει υπόψη τη λιμνοθαλάσσια δυναμική, τον ρόλο των ποταμών και την επίδραση των ανέμων.

Η αλήθεια είναι ότι το Αιτωλικό θα συνεχίσει να πλημμυρίζει.

Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές, η σωστή πρόγνωση και κυρίως η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί η ιδιαιτερότητά του, όχι ως υποσημείωση, αλλά ως κεντρικό ζήτημα.

Πηγή: kolydas.eu