Ο καταρράκτης Τρύφου (Νήσσας) στην Αιτωλοακαρνανία από ψηλά!

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και όμορφες περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι το φαράγγι της Νήσσας κοντά στο χωριό Τρύφος Ξηρομέρου (Δήμος Ακτίου Βόνιτσας).

Το εντυπωσιακό ποτάμι της Νήσσας, πηγάζει από τα Ακαρνανικά όρη και στη διαδρομή του προς τον Αμβρακικό κόλπο σχηματίζει πανέμορφους καταρράκτες, κοντά στα ιαματικά λουτρά Τρύφου.

Το ποτάμι διασχίζει το φαράγγι με την πολύ πλούσια βλάστηση και κατά μήκος της πορείας του δημιουργούνται καταρράκτες που περιβάλλονται από λιμνούλες με κρυστάλλινα νερά.

Απολαύστε το μέσα από το βίντεο του Κώστα Γκέρτζου που ακολουθεί...

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΡΥΦΟΥ (ΝΗΣΣΑΣ), ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΠΟ DRONE. TRYFOS WATERFALLS AERIAL VIEW, GREECE.

patrasevents.gr