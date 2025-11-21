Ο Καστός εκπέμπει SOS: 9 ημέρες αποκλεισμένοι – Χωρίς ρεύμα, τρόφιμα και φάρμακα

Ο Καστός εκπέμπει SOS μετά από εννέα ημέρες αποκλεισμού, χωρίς ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα και γιατρό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πλήρη εγκατάλειψη και να απαιτούν άμεση στήριξη.

Στην ακόλουθη ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο ΚΑΣΤΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS!!!

Από τον Οκτώβρη ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟ.

Από τον Νοέμβρη με δυο (2) ΜΟΝΟ δρομολόγια την εβδομάδα ( Δευτέρα & Τετάρτη ) .

Απο την προηγούμενη Τετάρτη!! Εννιά ( 9) ημέρες αποκλεισμένοι!!!

Και από χθες 07:20 το πρωι, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ χωρίς ρεύμα!

Ο Καστός έχει μείνει:

Χωρίς φάρμακα

Χωρίς τρόφιμα και βασικά αγαθά

Με κατεστραμμένα τρόφιμα από τη μεγάλη διακοπή

Χωρίς πρόσβαση σε υγεία και μετακίνηση

Με ηλικιωμένους, οικογένειες και ευπαθείς ομάδες στο έλεος

Και σήμερα;

Έχει πάει 09:20 το βραδυ ( πάνω απο 24 ώρες) και ακόμα δεν έχει έρθει ρεύμα στο νησί και έτσι θα φύγει και αυτό το βράδυ!!

ΧΩΡΙΣ φαΐ , ΧΩΡΙΣ φως, ΧΩΡΙΣ θέρμανση !!!

Τα ψυγεία μας ξεπάγωσαν, τα τρόφιμα χαλάσανε, και πολλοί έχουν μείνει χωρίς ψωμί, χωρίς προμήθειες, χωρίς τίποτα.

Αυτό δεν είναι απλώς ταλαιπωρία — είναι κίνδυνος για την υγεία και την επιβίωση.

Και το πιο εξοργιστικό;

Θα μας θυμηθούν όλοι το καλοκαίρι για διακοπές και προεκλογικά για τις ψήφους.

Για φωτογραφίες, για χαμόγελα, για υποσχέσεις.

Τον χειμώνα όμως;

Όταν ο Καστός παλεύει μόνος του χωρίς γιατρό, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς φως;

Τότε εξαφανίζονται όλοι. Σαν να μην υπάρχουμε.

Αυτό δεν είναι «καθυστέρηση» ούτε «τεχνικό ζήτημα».

ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.

Είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι θεωρούμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ:

Άμεση επαναφορά ρεύματος και παρουσία συνεργείου στο νησί Άμεση αποστολή φαρμάκων, τροφίμων και προμηθειών Κανονική, σταθερή συγκοινωνία — όχι εξευτελιστικά 2 δρομολόγια την εβδομάδα ΜΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΡΟ ή καθημερινή ιατρική κάλυψη Επίσημη απάντηση για το πώς ένα ολόκληρο νησί αφέθηκε στο σκοτάδι και στην αβοήθητη απομόνωση

Ο Καστός δεν είναι διακοσμητική κουκίδα στον χάρτη.

Εδώ ζουν άνθρωποι.

Με δικαιώματα.

Και αυτή τη φορά ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ.

Γιώργος Τριλίβας