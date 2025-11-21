Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, 2025
Home Αιτωλοακαρνανία

Ο Καστός εκπέμπει SOS: 9 ημέρες αποκλεισμένοι – Χωρίς ρεύμα, τρόφιμα και φάρμακα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ο Καστός εκπέμπει SOS μετά από εννέα ημέρες αποκλεισμού, χωρίς ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα και γιατρό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πλήρη εγκατάλειψη και να απαιτούν άμεση στήριξη.

Στην ακόλουθη ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο ΚΑΣΤΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS!!!

Από τον Οκτώβρη ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟ.

Από τον Νοέμβρη με δυο (2) ΜΟΝΟ δρομολόγια την εβδομάδα ( Δευτέρα & Τετάρτη ) .

Απο την προηγούμενη Τετάρτη!! Εννιά ( 9) ημέρες αποκλεισμένοι!!!

Και από χθες 07:20 το πρωι, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ χωρίς ρεύμα!

Ο Καστός έχει μείνει:

  • Χωρίς φάρμακα
  • Χωρίς τρόφιμα και βασικά αγαθά
  •  Με κατεστραμμένα τρόφιμα από τη μεγάλη διακοπή
  • Χωρίς πρόσβαση σε υγεία και μετακίνηση
  • Με ηλικιωμένους, οικογένειες και ευπαθείς ομάδες στο έλεος

Και σήμερα;

Έχει πάει 09:20 το βραδυ ( πάνω απο 24 ώρες) και ακόμα δεν έχει έρθει ρεύμα στο νησί και έτσι θα φύγει και αυτό το βράδυ!!

ΧΩΡΙΣ φαΐ , ΧΩΡΙΣ φως, ΧΩΡΙΣ θέρμανση !!!

Τα ψυγεία μας ξεπάγωσαν, τα τρόφιμα χαλάσανε, και πολλοί έχουν μείνει χωρίς ψωμί, χωρίς προμήθειες, χωρίς τίποτα.

Αυτό δεν είναι απλώς ταλαιπωρία — είναι κίνδυνος για την υγεία και την επιβίωση.

Και το πιο εξοργιστικό;

Θα μας θυμηθούν όλοι το καλοκαίρι για διακοπές και προεκλογικά για τις ψήφους.

Για φωτογραφίες, για χαμόγελα, για υποσχέσεις.

Τον χειμώνα όμως;

Όταν ο Καστός παλεύει μόνος του χωρίς γιατρό, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς φως;

Τότε εξαφανίζονται όλοι. Σαν να μην υπάρχουμε.

Αυτό δεν είναι «καθυστέρηση» ούτε «τεχνικό ζήτημα».

ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.

Είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι θεωρούμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ:

  1. Άμεση επαναφορά ρεύματος και παρουσία συνεργείου στο νησί
  2. Άμεση αποστολή φαρμάκων, τροφίμων και προμηθειών
  3.  Κανονική, σταθερή συγκοινωνία — όχι εξευτελιστικά 2 δρομολόγια την εβδομάδα
  4. ΜΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΡΟ ή καθημερινή ιατρική κάλυψη
  5.  Επίσημη απάντηση για το πώς ένα ολόκληρο νησί αφέθηκε στο σκοτάδι και στην αβοήθητη απομόνωση

Ο Καστός δεν είναι διακοσμητική κουκίδα στον χάρτη.

Εδώ ζουν άνθρωποι.
Με δικαιώματα.
Και αυτή τη φορά ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ.

Γιώργος Τριλίβας

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.