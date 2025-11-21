Ο Καστός εκπέμπει SOS: 9 ημέρες αποκλεισμένοι – Χωρίς ρεύμα, τρόφιμα και φάρμακα

Ο Καστός εκπέμπει SOS μετά από εννέα ημέρες αποκλεισμού, χωρίς ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα και γιατρό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πλήρη εγκατάλειψη και να απαιτούν άμεση στήριξη.
Στην ακόλουθη ανακοίνωση αναφέρεται:
Ο ΚΑΣΤΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS!!!
Από τον Οκτώβρη ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟ.
Από τον Νοέμβρη με δυο (2) ΜΟΝΟ δρομολόγια την εβδομάδα ( Δευτέρα & Τετάρτη ) .
Απο την προηγούμενη Τετάρτη!! Εννιά ( 9) ημέρες αποκλεισμένοι!!!
Και από χθες 07:20 το πρωι, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ χωρίς ρεύμα!
Ο Καστός έχει μείνει:
- Χωρίς φάρμακα
- Χωρίς τρόφιμα και βασικά αγαθά
- Με κατεστραμμένα τρόφιμα από τη μεγάλη διακοπή
- Χωρίς πρόσβαση σε υγεία και μετακίνηση
- Με ηλικιωμένους, οικογένειες και ευπαθείς ομάδες στο έλεος
Και σήμερα;
Έχει πάει 09:20 το βραδυ ( πάνω απο 24 ώρες) και ακόμα δεν έχει έρθει ρεύμα στο νησί και έτσι θα φύγει και αυτό το βράδυ!!
ΧΩΡΙΣ φαΐ , ΧΩΡΙΣ φως, ΧΩΡΙΣ θέρμανση !!!
Τα ψυγεία μας ξεπάγωσαν, τα τρόφιμα χαλάσανε, και πολλοί έχουν μείνει χωρίς ψωμί, χωρίς προμήθειες, χωρίς τίποτα.
Αυτό δεν είναι απλώς ταλαιπωρία — είναι κίνδυνος για την υγεία και την επιβίωση.
Και το πιο εξοργιστικό;
Θα μας θυμηθούν όλοι το καλοκαίρι για διακοπές και προεκλογικά για τις ψήφους.
Για φωτογραφίες, για χαμόγελα, για υποσχέσεις.
Τον χειμώνα όμως;
Όταν ο Καστός παλεύει μόνος του χωρίς γιατρό, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς φως;
Τότε εξαφανίζονται όλοι. Σαν να μην υπάρχουμε.
Αυτό δεν είναι «καθυστέρηση» ούτε «τεχνικό ζήτημα».
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.
Είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι θεωρούμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ:
- Άμεση επαναφορά ρεύματος και παρουσία συνεργείου στο νησί
- Άμεση αποστολή φαρμάκων, τροφίμων και προμηθειών
- Κανονική, σταθερή συγκοινωνία — όχι εξευτελιστικά 2 δρομολόγια την εβδομάδα
- ΜΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΡΟ ή καθημερινή ιατρική κάλυψη
- Επίσημη απάντηση για το πώς ένα ολόκληρο νησί αφέθηκε στο σκοτάδι και στην αβοήθητη απομόνωση
Ο Καστός δεν είναι διακοσμητική κουκίδα στον χάρτη.
Εδώ ζουν άνθρωποι.
Με δικαιώματα.
Και αυτή τη φορά ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ.
Γιώργος Τριλίβας