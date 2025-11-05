O Κασσελάκης πάει τον Μπέο στα δικαστήρια – «Ο λόγος του υποκινεί μίσος»

Σε καταγγελία κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, προχώρησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επικαλούμενος ρατσιστικό λόγο και ζητώντας την ενεργοποίηση του αντιρατσιστικού νόμου.

Αναλυτικότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TRT Θεσσαλίας, αποκάλυψε ότι έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας, κατά του Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, οι πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου συνιστούν υποκίνηση μίσους και προσβολή ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τονίζοντας πως η υπόθεση δεν αφορά προσωπική του διαμάχη, αλλά την ανάγκη προστασίας όλων των πολιτών από ρατσιστικό λόγο και συμπεριφορές.

«Όταν ένας δημόσιος λειτουργός χρησιμοποιεί τέτοιο λόγο, δεν στοχοποιεί ένα πρόσωπο, αλλά ολόκληρες ομάδες ανθρώπων. Ο λόγος του κ. Μπέου υποκινεί μίσος και αυτό το μίσος μπορεί να οδηγήσει σε βία. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να περάσει ατιμώρητο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σημείωσε πως αν οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο βήμα δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ των ευπαθών ομάδων, η χώρα δεν θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά.

«Αν εμείς που πολιτευόμαστε δεν πάρουμε σαφή θέση, δεν θα γίνουμε ποτέ μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», υπογράμμισε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα, ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια κάθε πολίτη.

Ολόκληρη η συνέντευξη

Πηγή: documentonews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi