Ο Καραλής πέρασε με άνεση στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Με άνεση προκρίθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πετυχαίνοντας 5,75 μέτρα και στοχεύοντας σε μετάλλιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική έως δαιμονιώδη κατάσταση εδώ και πολύ καιρό και φρόντισε να το δείξει με το καλημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο λαμβάνει χώρα από τις 13 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος στον προκριματικό του επί κοντώ και εκεί έδειξε την τεράστια κλάση του αλλά και την πανίσχυρη αυτοπεποίθησή του αφού χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να σφραγίσει την παρουσία του στον τελικό της Δευτέρας (15/9).

Αφήνοντας αρχικά τα 5,40μ ο Καραλής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,55μ και με την πρώτη πέρασε τον πήχη, για να προσπεράσει κατόπιν τα 5.70μ που είχαν βάλει οι περισσότεροι συναθλητές του και να συνεχίζει από τα 5,75μ που τα ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση με την πρώτη του προσπάθεια.

Το όριο πρόκρισης στον τελικό ήταν τα 5,80μ όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν 12 αθλητές για να ξεπεράσουν τα 5,75μ ο Καραλής δεν χρειάστηκε να κάνει τρίτη προσπάθεια, για να δώσει ραντεβού στον τελικό με τον… Αρμάντ Ντουπλάντις σε μία μάχη των αιθέρων που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό του στίβου.

Το άλμα του Καραλή πάνω από τα 5.55μ

Το άλμα του Καραλή πάνω από τα 5,75μ

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

Πηγή: sport24.gr