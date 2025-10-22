Ο καιρός τρελάθηκε: Έρχονται 30άρια την Κυριακή και την Δευτέρα - Παρέλαση με βροχή και πτώση θερμοκρασίας

Ο καιρός φαίνεται πως… τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες με τις αλλαγές του να θυμίζουν σκωτσέζικο ντους. Από τις βροχές, στα 30άρια και μετά πάλι καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας.

Βροχές και καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού σήμερα (22.10.2025) και αύριο, όμως το Σαββατοκύριακο τα πράγματα τα αλλάζουν.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα Κυριακή και Δευτέρα σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου κάνουν λόγο για πτώση θερμοκρασίας και βροχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

“Δεν αποκλείω τα 30άρια προς το τέλος της εβδομάδας…” Kαλημέρα!

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.