Ο καιρός στην Αιτωλοακαρνανία για το Σαββατοκύριακο - Νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά για κάθε περιοχή

Με αίθριο καιρό και νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το Σάββατο στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες τις βραδινές ώρες κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, θα περάσουν το Σαββατοκύριακο

Αναλυτικά θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται

Σάββατο 30-8-25

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες..Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 32 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 31-8-25

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις .Οι άνεμοι θα πνέουν από Δυτικές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Σάββατο 30-8-25

Κυριακή 31-8-25

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται.

Σάββατο 30-8-25

Κυριακή 31-8-25

Για την πόλη της Ναυπάκτου.

Σάββατο 30-8-25

Κυριακή 31-8-25

meteoclub.gr