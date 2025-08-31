Ο καιρός στην Αιτωλοακαρνανία για την Κυριακή - Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις - Αναλυτικά για κάθε περιοχή

Με αίθριο καιρό και νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα περάσουν στην Αιτωλοακαρνανία την Κυριακή

Αναλυτικά θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται

Κυριακή 31-8-25

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις .Οι άνεμοι θα πνέουν από Δυτικές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Κυριακή 31-8-25

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται.

Κυριακή 31-8-25

Για την πόλη της Ναυπάκτου.

Κυριακή 31-8-25

meteoclub.gr