Επαγγελματίες Αγρινίου: «Ο καφές στη σάλα θα αυξηθεί κι όχι μόνο λόγω ΦΠΑ» - Οριζόντιο» ΦΠΑ, θέλει η εστίαση

Από 1/7/2024 μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής στα ταξί (από το 24% στο 13%) με εκτιμώμενο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 45 εκατ. ευρώ

Μειωμένος ΦΠΑ στον καφέ αλλά μόνο σε delivery - take away. «Οριζόντιο» ΦΠΑ, θέλει η εστίαση όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", στην οποία τονίζουν οι επαγγελματίες του Αγρινίου: «Ο καφές στη σάλα θα αυξηθεί κι όχι μόνο λόγω ΦΠΑ» θυμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μόνιμο καθίσταται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών το μέτρο του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ(αλλά και στα ταξί) σύμφωνα με ανακοίνωση την Πέμπτη (20.06.2024).

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2024 μονιμοποιήθηκαν οι μειώσεις του συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας όπως στις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία με ετήσιο κόστος 305 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον επεκτάθηκε ο μειωμένος συντελεστής σε καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι που προσφέρονται στην εστίαση και στα ταξί έως τις 30/06/2024 με εκτιμώμενο κόστος για το εξάμηνο 77 εκατ. ευρώ

Ο μειωμένος συντελεστής στα μη αλκοολούχα ποτά μονιμοποιήθηκε στο 13% για τις περιπτώσεις που αποτελούν παραδόσεις αγαθών (take away και delivery), ενώ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα επανήλθε στο 24%. Από 1/7/2024 μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής στα ταξί (από το 24% στο 13%) με εκτιμώμενο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 45 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον παραμένει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) σε καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι που αποτελούν παραδόσεις αγαθών (take away και delivery), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 65 εκατ. το χρόνο, και επανέρχεται στο 24% μόνο στα σερβιριζόμενα, κατά αναλογία με τα υπόλοιπα μη αλκοολούχα ποτά, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 43 εκατ. το χρόνο.

Όλα αυτά όμως φαίνεται ότι καθόλου δεν καθησυχάζουν τους επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής καθώς έρχονται να προστεθούν σε ένα… χάος αποφάσεων που μοιάζουν να μην έχουν στόχευση παρά μόνο την είσπραξη κάποιων μίνιμουμ ποσών από το κράτος. Μιλώντας για το θέμα της παραμονής του ΦΠΑ στον καφέ του delivery ή του take away στο 13%, όχι όμως και για το σερβίρισμα σε σάλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας Αγρινίου και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων, Κώστας Ναστούλης, έκανε λόγο για εσωστρέφεια και για νέο πρόβλημα που προκύπτει για τους έχοντες επιχείρηση και θα σερβίρουν καφέ. «Η κυβέρνηση είχε πει προεκλογικά ότι ο καφές και γενικά η εστίαση θα πήγαινε στο 13%, αυτό τηρήθηκε σαν βοήθημα μόνο στην πανδημία και δόθηκε μια παράταση που λήγει στο τέλος του μήνα. Καλούμαστε να πάμε πάλι στο 24% που είχε καθιερωθεί το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της. Σε όσους σερβίρουν καφέ σε σάλα είναι μονόδρομος να ανεβάσουν την τιμή, όχι μόνο λόγω επαναφοράς του ΦΠΑ αλλά και γιατί ο καφές ανατιμήθηκε σημαντικά. Θεωρητικά, όσοι δίνουν καφέ σε delivery ή σε take away δεν έχουν λόγο να αυξήσουν την τιμή αλλά και γι’ αυτό δεν είμαι σίγουρος. Προσθέστε ότι το νερό θα «τσιμπήσει» στην τιμή που εμείς το προμηθευόμαστε, λόγω μιας νέας… ιδέας για επιβάρυνση κάποια λεπτά σε πλαστικό και αλουμίνιο που εννοείται ότι θα τα βρίσκουμε με voucher από τους προμηθευτές! Αυτό ήδη έχει κάνει πολλούς ήδη να μην δίνουν το δωρεάν εμφιαλωμένο νερό όπως έκαναν πριν αλλά να το χρεώνουν. Γενικώς, αντί να λύνουμε προβλήματα, με δεδομένη και την ενεργειακή ακρίβεια που κάποιοι την έχουν ξεχάσει, προσθέτουμε καινούρια», επισημαίνει ο κ. Ναστούλης.

Τον Νοέμβριο του 2023 δεκάδες Ενώσεις επαγγελματιών του χώρου, ανάμεσά τους και του Αγρινίου, είχαν αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό όπου του περιέγραφαν πως έχει η χαοτική κατάσταση:

«Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι στο 24% που αποτελεί τον 4ο μεγαλύτερο συντελεστή σε επίπεδο Ε.Ε. και όπως είναι επόμενο επιβαρύνει υπέρμετρα τα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς αυξάνει την τελική τιμή τους, δηλαδή επιβαρύνει τον καταναλωτή, κατά το ¼ σχεδόν.

Από τότε που καθιερώθηκε ο ΦΠΑ στην Ελλάδα συνεχώς μεταβάλλεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συχνής και έντονης αυξομείωσης αποτελεί ο ΦΠΑ στην εστίαση τα τελευταία 15 περίπου χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2011 αυξήθηκε οριζόντια στις υπηρεσίες και τα προϊόντα από το 13% στο 23%, ενώ μάλιστα αναμενόταν το Δημόσιο να εισπράξει περίπου 1δις € από αυτήν την αύξηση εισέπραξε μόλις 160 εκ. € λόγω μείωσης της συνολικής κατανάλωσης. Το 2013 μειώθηκε προσωρινά από το 23% στο 13%. Το 2015 αυξήθηκε εκ νέου από το 13% στο 23% και περαιτέρω το 2016 στο 24% για να μειωθεί ξανά στο 13% το 2019 με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.

Το 2020 η μείωση του ΦΠΑ στο 13% επεκτάθηκε προσωρινά και στα μη αλκοολούχα ποτά, χυμούς και ροφήματα και από τότε με διαδοχικές παρατάσεις ισχύει μέχρι και το τέλος του 2023.

Είχε μάλιστα δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η μείωση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά θα γινόταν μόνιμη. Αντιθέτως, η κυβέρνησης τον επαναφέρει στο 24% από 1/1/2024. (…) Είχατε αναφέρει πως ο ΦΠΑ θα μειωθεί σταδιακά και στοχευμένα για όλα τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο μόνος αστερίσκος που είχατε θέσει ήταν η πορεία των δημοσίων οικονομικών, η οποία παραμένει καλή δεδομένου ότι τα έσοδα του Δημοσίου για το 2023 είναι καλύτερα, τόσο σε σχέση με το 2022 όσο και εκείνα το εκτιμήσεων. Ειδικότερα και όσον αφορά τον ΦΠΑ τα έσοδα για το 2023 είναι κατά 5,4% αυξημένα σε σχέση με το 2022 και κατά 9,1% αυξημένα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να τα ενσωματώσουν στο κόστος λειτουργίας τους. Η μετακύληση αυτού του κόστους στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, που θα εντείνει και θα επιτείνει το σπιράλ ακρίβειας, είναι μονόδρομος επιβίωσης για τις μικρές επιχειρήσεις. Για να μην αποδειχθεί αδιέξοδο για την αγορά, αλλά και για τα νοικοκυριά, σας καλούμε να αναθεωρήσετε αυτόν τον σχεδιασμό έγκαιρα. Αρνούμαστε την μετατροπή της εστίασης σε είδος πολυτελείας για λίγους», κατέληγε η επιστολή.

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα "Συνείδηση"