«Ο κ. Ζαμπάρας, ενώ διετέλεσε σε θέση ευθύνης στην ΥΠΕ, εμφανίζεται να αγνοεί βασικές διατάξεις»

Πηγές από το Νοσοκομείο Αγρινίου δίνουν απάντηση στον κ. Ζαμπάρα αναφέροντας πως αγνοεί βασικές διατάξεις παρόλο που διετέλεσε σε θέση ευθύνης στην ΥΠΕ.

Η απάντηση έχει ως εξής:

Πηγές του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου απαντούν αναλυτικά στην κοινοβουλευτική ερώτηση των βουλευτών κ. Ζαμπάρα και κ. Παναγιωτόπουλου, ξεκαθαρίζοντας – ήδη από το εισαγωγικό μέρος – ότι σειρά από τα ζητήματα που τίθενται είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε βασίζονται σε εσφαλμένες παραδοχές.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το κουβούκλιο που αναφέρεται στην ερώτηση είχε τοποθετηθεί αποκλειστικά κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, προκειμένου να στεγάζει νοσηλευτές που διενεργούσαν θερμομέτρηση και όχι φύλακες. Οι φύλακες, τονίζεται, δεν είχαν ποτέ ως έργο την παραμονή σε συγκεκριμένο σημείο, αλλά την επιτήρηση των χώρων, την αποτροπή περιστατικών και την πρόληψη κλοπών. Επισημαίνεται επίσης ότι, πρόσφατα, το νοσοκομείο συνεργάστηκε με ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ειδικά για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ώστε να καλυφθούν κενά από παραιτήσεις φυλάκων — γεγονός που καθιστά αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί επιβάρυνσης των ΣΟΧ φυλάκων μετά την απομάκρυνση του κουβουκλίου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γραφείο εντός του ΤΕΠ, το οποίο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου νοσοκομείου, πριν από 13 χρόνια, έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά στην Αστυνομία για προανακριτικό έργο, λήψη καταθέσεων και προσωρινή φύλαξη κρατουμένων. «Θα ήταν αδιανόητο», σημειώνουν πηγές, «ένας τέτοιος χώρος να μετατραπεί σε αποθήκη προσωπικών αντικειμένων εργαζομένων». Για τους φύλακες έχει ήδη δοθεί, όπως αναφέρουν, κατάλληλος εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης.

Απαντώντας στα επιμέρους ερωτήματα των βουλευτών, το νοσοκομείο εστιάζει ιδιαίτερα στην παρερμηνεία του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, τονίζοντας ότι βάσει της συγκεκριμένης διάταξης — την οποία, υπενθυμίζεται, θέσπισε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ — η δυνατότητα για συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα νοσοκομεία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Μετά από αυτή την ημερομηνία, απαιτείται προσφυγή σε διαγωνισμούς με ιδιώτες αναδόχους για υπηρεσίες φύλαξης. Κατά την πανδημία υπήρξαν μόνο παρατάσεις των ΣΟΧ συμβάσεων, οι οποίες όμως δεν ισχύουν πλέον. «Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αξιολόγηση των συμβασιούχων από τη διοίκηση, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο ερώτημα», επισημαίνουν, προσθέτοντας με νόημα ότι «ο κ. Ζαμπάρας, έχοντας διατελέσει Υποδιοικητής ΥΠΕ, δεν μπορεί να μην γνωρίζει τα παραπάνω».

Ως προς την αναφορά περί «επικίνδυνου συγκοινωνιακού κόμβου», το νοσοκομείο υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά.Το ζήτημα προέκυψε από βίντεο στο TikTok δύο φυλάκων. Τονίζεται επίσης ότι επί σειρά ετών η κεντρική πύλη δεν φυλασσόταν λόγω έλλειψης προσωπικού, κάτι που άλλαξε προσφάτως με απόφαση της διοίκησης. Με την ενίσχυση της φύλαξης και την εφαρμογή ελέγχων στην είσοδο, το επίπεδο ασφάλειας έχει αυξηθεί – μάλιστα, πρόσφατα τα στοιχεία επισκέπτη που καταγράφηκαν στην πύλη οδήγησαν στην ταυτοποίησή του μετά από επίθεση σε γιατρό.

Οι διοικητικές πηγές του νοσοκομείου αποδίδουν τις καταγγελίες σε παρερμηνείες, ανακρίβειες και σε ορισμένες περιπτώσεις σε δημόσιες αναφορές που δεν βασίζονται στις επίσημες διαδικασίες και δεδομένα.