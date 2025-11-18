Ο κ. Δαμασκηνός θα ιερουργήσει στα εγκαίνια του ναού Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο

«Τα Εγκαίνια ενός Ναού είναι μια ιδιαίτερη ευλογία και μοναδικό γεγονός για την ιστορία του τόπου αλλά και όλης της Εκκλησίας του Χριστού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σ’ αυτήν την πνευματική πανήγυρη. Η συμμετοχή σας θα αποτελέσει χαρά και τιμή για την ενορία μας», υπογραμμίζεται στο κάλεσμα που απευθύνει η ενορία.

Πρόγραμμα της Τελετής των Εγκαινίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

6:00 μ.μ. Υποδοχή και κατάθεση των Ιερών Λειψάνων Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαινίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος – Ακολουθία των Εγκαινίων και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού