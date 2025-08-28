Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες, με τη σύζυγό του Αντωνία να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασής του, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτειά του.

Η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου περιμένει να επιστρέψει σύντομα υγιής στην καθημερινότητά του, δίπλα στους γιους τους.

