"Ο Ήρωας Φάντασμα" του Αγρινιώτη συγγραφέα Βαγγέλη Γεωργάκη

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Oasis" το βιβλίο του Αγρινιώτη συγγραφέα Βαγγέλη Γεωργάκη με τίτλο «Ήρωας φάντασμα». Το βιβλίο που είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία κατατάσσεται στην κατηγορία Νεοελληνική Πεζογραφία - Μυθιστόρημα.

Περίληψη

«Ο πίνακας για μία ακόμη φορά είχε αλλάξει...»

Ένας πίνακας που μεταβάλλεται και μαζί του μεταβάλλεται η πραγματικότητα, ένα αίνιγμα που ζητά λύση, ένα σέντερ φορ που θριαμβεύει στους αγωνιστικούς χώρους αλλά ηττάται από τον ίδιο του τον εαυτό, ένας αγαπημένος ήρωας των κόμικς ζωγραφισμένος διαφορετικά, μία αιθέρια ύπαρξη με όνειρα μεγάλα για το θέατρο, πολίτες-φαντάσματα μιας χώρας-φάντασμα, εξαφανίσεις παιδιών που συνταράσσουν την επικράτεια, ένας αστυνόμος με ανορθόδοξες μεθόδους, μια σκοτεινή μορφή πανταχού παρούσα, και ο ήρωας, που, για να γεννηθεί, συντρίβεται.

Ο Βαγγέλης Γεωργάκης πιστεύει ότι το γράψιμο, όπως και η ανάγνωση, είναι μια υγιής επανάσταση, ο ίδιος όμως έχει επαναστατήσει δύο φορές, καθώς εκτός από συγγραφέας είναι και αθλητής υδατοσφαίρισης.

Ο Ήρωας Φάντασμα είναι το ένατο λογοτεχνικό βιβλίο του και αποτελεί την αναθεώρηση του μυθιστορήματος Ο Αγαπημένος Ήρωας των Παιδιών (εκδόσεις Oasis, 2014).