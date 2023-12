Ο IDF ανακάλυψαν τεράστιο δίκτυο τούνελ της Χαμάς μεγέθους ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου – Δείτε βίντεο

Πέντε Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν από τη Χαμάς βρίσκονταν σε μια υπόγεια σήραγγα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο στρατός, παρουσιάζοντας πλάνα από μια τουαλέτα με λευκά πλακάκια και μια αίθουσα εργασίας που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σκοτεινών, τσιμεντένιων διόδων.



Παραμένει αδιευκρίνιστο το ερώτημα πώς πέθαναν οι πέντε όμηροι. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Θα ενημερώσουμε τις οικογένειες και στη συνέχεια, ανάλογα με το τι επιθυμούν, το κοινό», πρόσθεσε.

