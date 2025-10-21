Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου συναντήθηκε με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.

Συγκεκριμένα τον κ. Γεωργιάδη επισκέφθηκαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Αγραφιώτης και Απόστολος Ξυλωμένος, αντιστοίχως.

Οι εκπρόσωποι των γιατρών του έθεσαν μια σειρά από ζητήματα και εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας.

