Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου προσκαλεί σε ενημερωτική δράση για την ΚΑΡΠΑ

Σε ενημερωτική δράση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προσκαλεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς.

Η ανακοίνωση:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με τη συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού του Κοινωνικού Ιατρείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δράση ενημέρωσης για την αναγκαιότητα και τα οφέλη της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς (16 Οκτωβρίου 2025).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από 09:15 έως 11:15, στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, στο ύψος της τράπεζας EUROBANK.

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) αποτελεί μία κρίσιμη δεξιότητα, ικανή να σώσει ανθρώπινες ζωές σε περιστατικά αιφνίδιας καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Με απλές αλλά ουσιαστικές γνώσεις, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ