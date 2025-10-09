Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10)

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου ενώνει τη φωνή του με εκατομμύρια ανθρώπους για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου ενώνει τη φωνή του με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για να ευαισθητοποιήσει και να αναδείξει την αξία της ψυχικής υγείας στην καθημερινότητά μας.

Η ψυχική υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα προστασίας από κινδύνους ψυχικής υγείας, το δικαίωμα σε διαθέσιμη, προσβάσιμη, αποδεκτή και καλής ποιότητας φροντίδα και το δικαίωμα στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ένταξη στην κοινότητα. Οι ψυχικά ασθενείς δεν είναι «αόρατοι».

Στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, πιστεύουμε ότι η ψυχική υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους.

Ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να μην φοβούνται να μιλήσουν για ό,τι τους απασχολεί, να ζητήσουν βοήθεια όταν το χρειάζονται και να θυμούνται ότι η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με την σωματική.

Στην εποχή μας, με τις συνεχείς κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, μοναξιάς και ψυχικής εξουθένωσης.

Οφείλουμε ως κοινωνία να σπάσουμε τα ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία, να ενισχύσουμε τη δημόσια συζήτηση και να διεκδικήσουμε ένα σύστημα φροντίδας που θα προάγει την πρόληψη, τη στήριξη και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί την Πολιτεία να ενισχύσει τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, να υποστηρίξει το έργο των επαγγελματιών υγείας και να διασφαλίσει την επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί για έναν κόσμο όπου η ψυχική ευημερία θα είναι προσβάσιμη και σεβαστή για όλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ