Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

Η πνευμονία είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των πέντε υπενθυμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη νόσο.

Σε ανακοίνωση του καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τα οφέλη και την ασφάλεια του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής Πνευμονίας και τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου για:

Να υπενθυμίσει στην παγκόσμια κοινότητα, ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου

Να ενθαρρύνει δράσεις και συνεργασίες για την εξάλειψη της πνευμονίας.

Πνευμονία ονομάζεται η προσβολή των πνευμόνων από κάποιον μικρο-οργανισμό (μικρόβια, ιοί, μύκητες, κτλ). Παρότι διάφοροι μικρο-οργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία, τα μικρόβια πνευμονιόκοκκος και αιμοφιλική γρίπη τύπου β ευθύνονται για το 50% των περιστατικών πνευμονίας. Ο ασθενής που πάσχει από πνευμονία συνήθως εμφανίζει βήχα και πυρετό, ενώ μπορεί επίσης να αναφέρει και δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια). Η βαριά μορφή πνευμονίας μπορεί να είναι θανατηφόρος.

Οι πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση πνευμονίας περιλαμβάνουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, υπερήλικες, καπνιστές, υποσιτισμένα άτομα και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (π.χ. ασθενείς με AIDS).

Η πνευμονία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως μηνιγγίτιδα και σηψαιμία, οδηγώντας σε υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η μετάδοση του πνευμονιόκοκκου γίνεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων που μεταφέρονται με το βήχα, το φτέρνισμα ή τη στενή επαφή με άτομο που νοσεί.

Επιδημιολογικά, οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εκδηλώνονται περισσότερο συχνά κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω συγχρωτισμού και κλιματικών συνθηκών, αλλά ενίοτε και κατά την αρχή της εαρινής περιόδου.

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από την πνευμονιοκοκκική νόσο, τα παιδιά κάτω των 2 ετών, οι ενήλικες άνω των 65 ετών, τα ανοσοκασταλμένα άτομα και οι καπνιστές είναι εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο.

Η πρόληψη αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

Εμβολιασμό έναντι του πνευμονιόκοκκου

Διασφάλιση καλής ποιότητας αέρα και συνθηκών διαβίωσης

Πρόσβαση σε καθαρό νερό και σωστή υγιεινή

Επαρκή εμβολιαστική κάλυψη και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και ιατρική φροντίδα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να απευθυνθούν στον πνευμονολόγο – φυματιολόγο, τον ειδικό ιατρό του αναπνευστικού συστήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη και την ασφάλεια του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου.

Ο πνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του έτους.

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για να ενημερωθείτε αν ανήκετε στις ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν.

Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.

Γιατί η πνευμονία μας αφορά όλους.