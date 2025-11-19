Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, μια σοβαρή νόσο των πνευμόνων που προκαλεί στένωση των βρόγχων με συνέπεια την δυσκολία στην αναπνοή και μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day) εορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Τετάρτη του Νοεμβρίου, ήτοι φέτος στις 19 Νοεμβρίου.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, όπως μαρτυρά και η ονομασία της, είναι μια σοβαρή νόσος των πνευμόνων που προκαλεί στένωση των βρόγχων με συνέπεια την δυσκολία στην αναπνοή και μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.

Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικότερα των καπνιστών αναφορικά με τη νόσο, η οποία για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15 αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά προειδοποιητικά συμπτώματα.

Η Χ.Α.Π. αποτελεί μία σύγχρονη, συνεχιζόμενη επιδημία. Κύρια αιτία της παραμένει το κάπνισμα, τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό. Εξίσου επιβαρυντικές αιτίες της νόσου, είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το προηγούμενο ιστορικό λοιμώξεων που έχει προκύψει σε νεότερη ηλικία καθώς και η συστηματική επαφή με επαγγελματικές σκόνες και χημικά (εισπνοή σκόνης ορυκτών, αναθυμιάσεις μετάλλων, οργανικές σκόνες όπως ξύλο ή σιτηρά, καυσαέρια πετρελαίου και/ή χημικά αέρια ή ατμούς).

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της Χ.Α.Π είναι:

Δύσπνοια

Έντονη ανάγκη για αναπνοή

Έντονη παραγωγή πτυέλων και

Χρόνιος βήχας.

Καθώς η Χ.Α.Π. είναι μία σιωπηλή (ύπουλη) ασθένεια, εξελισσόμενη σταδιακά, η έγκαιρη διάγνωση και ο εντοπισμός ατόμων υψηλού κινδύνου είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία και την πρόγνωσή της.

Η διάγνωση της Χ.Α.Π. επιβεβαιώνεται με την σπιρομέτρηση, μία απλή και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση, η οποία συνήθως διαρκεί λιγότερο από (10) λεπτά και μετράει πόσο ποιοτική είναι η λειτουργία των πνευμόνων.

Περισσότερα από 65 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή ΧΑΠ, με τα ποσοστά μεταξύ των 2 φύλων να είναι τα ίδια.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου επισημαίνουμε πως είναι ζωτικής σημασίας να αντιληφθούμε ότι:

Η σωστή ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση, η διακοπή του καπνίσματος και η συστηματική παρακολούθηση από πνευμονολόγο, μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να ελέγξουν αποτελεσματικά τη νόσο, να μειώσουν τα συμπτώματά τους και να διατηρήσουν μια σχεδόν φυσιολογική ποιότητα ζωής.